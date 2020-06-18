LGS ve YKS sınavının olacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki şehirlerarası ulaşım için bilet alanlar ne yapacak? Otobüs, uçak, tren bileti alanlar ne yapacak? Bilet alanlar kısıtlamaya dahil mi? İçişleri Bakanlığı, LGS ve YKS sınavının olacağı günlerde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet alanların kısıtlamaya dahil olup olmayacağı da netleşti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de