15 Haziran On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren arama motorları üzerinden kazanan numaralar hakkında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen geçen haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 29, 31, 35, 37, 41, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 69 ve 73 olarak belirlenmişti. Peki, bu hafta hangi sayılara ikramiye isabet etti? İşte 15 Haziran On Numara çekiliş sonuçları

15 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

GEÇEN HAFTA KİM, NE KADAR KAZANDI?

On Numara oyununun 931. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 101 bin 685 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 29, 31, 35, 37, 41, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 69 ve 73 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 151 kişi 2 bin 245 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 465 kişi 137 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 607 kişi 20 lira 45 kuruş, 6 bilen 132 bin 791 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 706 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, 2'si Hatay'ın Samandağ, diğer 2'si Mersin'in Akdeniz ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.