Corona virüsü nedeniyle spor salonları, kafeler ve internet kafalerin faaliyeti geçici olarak durduruldu. Cafe sahipleri yasakların ne zaman son bulacağını araştırıken Spor salonu, kafeler, internet cafeler ne zaman açılacak? Tarih belli mi? sorularına ağırlık vermiş durumda..
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle faaliyetleri durdurulan kafe, çay bahçesi, ve kıraathane gibi işyerlerinin ne zaman açılacağı yoğun olarak merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapatılan dükkanların kademeli olarak yakın zamanda açılması düşünülüyor. Peki çay bahçesi, kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak? İşte kapatılan işyerleri hakkındaki son gelişmeler...
KAHVEHANE, ÇAY BAHÇESİ VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahvehane, çay bahçesi ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Toplu etkileşimin fazla olduğu iş yerlerinin Ramazan Bayramı sonrasında açılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelge ile kapatılan, faaliyeti durdurulan iş yerlerinin ne zaman açılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri haberimizde paylaşacağız.
DÜĞÜN SALONLARI
Kabine toplantısında düğün salonlarının yüzde 25 kapasitesini aşmamak kaydıyla açılması da gündeme gelecek.
ÇAY BAHÇELERİ
Müzeler, çay bahçeleri, kafelerin açılması da kabine toplantısında görüşülecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor. Açıklama geldiğinde kamubulteni.com 'olarak takipçilerimize aktaracağız.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Ülke genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Perşembe günü düzenlenecek kabine toplantısında önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı konuları gündeme gelecek ve karar verilecek. Edinilen bilgilere göre kısıtlamanın önümüzdeki hafta sonu da geçerli olması bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle faaliyetleri durdurulan kafe, çay bahçesi, ve kıraathane gibi işyerlerinin ne zaman açılacağı yoğun olarak merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapatılan dükkanların kademeli olarak yakın zamanda açılması düşünülüyor. Peki çay bahçesi, kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak? İşte kapatılan işyerleri hakkındaki son gelişmeler...
HANGİ İŞYERLERİ KAPATILDI?
İçişleri tarafından valiliklere gönderilen Genelgeyle birlikte 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine ara verildi.