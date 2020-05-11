Ramazan ne zaman bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak 2020? Sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak.

Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek.

Bu karara kesin gözüyle bakılırken sonraki hafta bayrama denk gelen dört günlük sokağa çıkma kısıtlama kararının ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

RAMAZAN AYININ FAZİLETLİ OLMASININ SEBEPLERİ



Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri şunlardır:

Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Ramazan ayı, bütün mevsimleri dolaştığından, Müslümanların, her tür şartlar altında Allah'a ihlâs ve teslîmiyetle ibadet ettiklerini göstermektedir.

Bu kadar faziletli bir ayda sevap kazanıp cennete girmek, Cehennemden uzaklaşarak şeytana gâlip gelmek, şüphesiz daha kolaydır. Şeytanın en büyük yardımcısı olan nefis, oruçla terbiye edildiğinden, insan Ramazan'da günahlardan uzaklaşma hususunda zorluk çekmez. O hâlde Müslümanlar, Ramazan fırsatını iyi değerlendirmeli, oruçları hakkıyla tutmaya, Kur'ân-ı Kerim, zikir ve bilhassa gece ibadetleriyle meşgul olmaya, bol bol hayır ve infakta bulunmaya gayret etmelidir.

Ashâb-ı Kiram Ramazan'ı büyük bir coşku ve heyecanla yaşar ve bu mânevî havayı evlatlarına da teneffüs ettirirlerdi. Nitekim Hz. Ömer, Ramazan'da sarhoş olan birine:

"−Yazıklar olsun sana! Bizim çocuklarımız bile oruç tutmaktadır" demiştir. (Buhârî, Savm, 47)