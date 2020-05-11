Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalar merak ediliyor. 23 Nisan ve 1 Mayıs tatillerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 19 Mayıs ve Ramazan bayramında yasağın olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramlaşmanın önemli olduğu günlerde kararın ne olacağı araştırılmaya başlandı. İşte Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramlaşma nasıl olacak? Ramazan Bayramı arefe günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek.
Bu karara kesin gözüyle bakılırken sonraki hafta bayrama denk gelen dört günlük sokağa çıkma kısıtlama kararının ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı
RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Arife günü olan 23 Mayıs Cumartesi, bayramın ilk günü 24 Mayıs Pazar, bayramın üçüncü günü 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinde dört günlük sokağa çıkma yasağı öngörülüyor. Ancak henüz konuya dair net bir açıklama gelmedi.
BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI KALKACAK MI?
Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağının kalkıp kalkmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra yeniden bir kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.