PKK'lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düşen Trabzon Maçkalı Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit düşmüştü. Vefatından bir ay önce Twitter hesabına ise "Biri de çıkıp demiyoki Eren iyi ki varsın" yazmıştı. Tüm Türkiye onu #iyikivarsineren diye uğurlamıştı. Aradan geçen üç yılda Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, evladının özlemini duyuyor. Oğlu Eren'in çimenlerden çiçekler toplayışını hatırlıyor, dualarından hiç eksik etmiyor.



ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİNE ZİYARET!

Trabzon Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan şehit annesini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından şehit Eren Bülbül'ün annesini ziyaretinin videosunu paylaştı.



Elinde çiçeklerle kapısına giden Belediye Başkanı Koçhan, sosyal medyada "Anneler Günü dolayısıyla şehidimiz Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü ziyaret ederek anneler gününü kutladık, hayır duasını aldık" diye ziyareti duyurdu.





"BENİM HER YIL BURUK GEÇİYOR. SİZİN BURUK GEÇMESİN OĞLUM!"

Belediye Başkanı Koçhan, "Ayşe Teyzecim" diye hitap ettiği Ayşe Bülbül'e "Bizi de bir evladın kabul et, Anneler Günü'nü kutlayalım. Anneler Gününüz kutlu olsun!" diye çiçekleri verdi. Ayşe Bülbül ise "Allah'ım nice nice Anneler Günü'ne getirsin size. Benim her yıl buruk geçiyor. Sizin buruk geçmesin oğlum!" diye dua etti. Belediye Başkanı Koçhan ise "Bizi de bir evladın kabul et. Eren kadar olmasa da bir çiçek toplayıp bizde sana getirelim istiyoruz" diye cevap verdi.





ŞEHİT EREN BÜLBÜL ÇİMENLERDEN ÇİÇEK TOPLAR GETİRİRMİŞ

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: "Eren çimenlerden toplar getirirdi, sayacağım ki bunu Eren Çarşı'dan da aldı getirdi. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık oğlum" dedi.

Her türlü ihtiyacını karşılamak açısından "Bir şey olursa numaram sen de var Ayşe Teyze!" diyen belediye başkanı Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettiklerinde Ayşe Bülbül, "Bunlar bana geldi ama, bunları ben sana vereydim oğlum. Bunlar benim değil de senindir oğlum! Oğlum, Allah razı olsun sizlerden, Allah'ım zeval vermesin, Allah'ım çoluğunuzun çocuğunuzla yaşamayı nasip etsin!" diyerek tekrar tekrar dua etti. Belediye Başkanı dualarına 'Amin' diyerek eşlik etti.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, mezar başında belediye başkanı ile birlikte Fatiha okudu.



DAMLA KAYA /SABAH