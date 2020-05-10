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    Maçka Belediye Başkanı 'dan şehit 'ün annesi 'e anlamlı ziyaret

    ’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düşen Bülbül’ü tüm #iyikivarsineren diye uğurlamıştı. Aradan geçen üç yılda ’ün annesi , evladının özlemini duyuyor. ’in çimenlerden çiçekler toplayışını hatırlıyor, dualarından hiç eksik etmiyor. Başkanı şehit annesini Anneler Günü nedeniyle ziyaret edip çiçekler sundu. İşte SABAH'tan 'nın özel haberinin detayları...

    Şehit Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret

    'lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düşen Bülbül, 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit düşmüştü. Vefatından bir ay önce Twitter hesabına ise "Biri de çıkıp demiyoki Eren iyi ki varsın" yazmıştı. Tüm onu #iyikivarsineren diye uğurlamıştı. Aradan geçen üç yılda 'ün annesi , evladının özlemini duyuyor. 'in çimenlerden çiçekler toplayışını hatırlıyor, dualarından hiç eksik etmiyor.

    ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİNE ZİYARET!
    Başkanı şehit annesini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Anneler Günü'nde hesabından şehit Eren Bülbül'ün annesini ziyaretinin videosunu paylaştı.

    Elinde çiçeklerle kapısına giden Belediye Başkanı Koçhan, sosyal medyada "Anneler Günü dolayısıyla şehidimiz Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü ziyaret ederek anneler gününü kutladık, hayır duasını aldık" diye ziyareti duyurdu.

    "BENİM HER YIL BURUK GEÇİYOR. SİZİN BURUK GEÇMESİN OĞLUM!"
    Belediye Başkanı Koçhan, "Ayşe Teyzecim" diye hitap ettiği Ayşe Bülbül'e "Bizi de bir evladın kabul et, Anneler Günü'nü kutlayalım. Anneler Gününüz kutlu olsun!" diye çiçekleri verdi. Ayşe Bülbül ise "Allah'ım nice nice Anneler Günü'ne getirsin size. Benim her yıl buruk geçiyor. Sizin buruk geçmesin oğlum!" diye dua etti. Belediye Başkanı Koçhan ise "Bizi de bir evladın kabul et. Eren kadar olmasa da bir çiçek toplayıp bizde sana getirelim istiyoruz" diye cevap verdi.



    ŞEHİT EREN BÜLBÜL ÇİMENLERDEN ÇİÇEK TOPLAR GETİRİRMİŞ
    Şehit Eren Bülbül'ün annesi: "Eren çimenlerden toplar getirirdi, sayacağım ki bunu Eren Çarşı'dan da aldı getirdi. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık oğlum" dedi.

    Her türlü ihtiyacını karşılamak açısından "Bir şey olursa numaram sen de var Ayşe Teyze!" diyen belediye başkanı Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettiklerinde Ayşe Bülbül, "Bunlar bana geldi ama, bunları ben sana vereydim oğlum. Bunlar benim değil de senindir oğlum! Oğlum, Allah razı olsun sizlerden, Allah'ım zeval vermesin, Allah'ım çoluğunuzun çocuğunuzla yaşamayı nasip etsin!" diyerek tekrar tekrar dua etti. Belediye Başkanı dualarına 'Amin' diyerek eşlik etti.

    Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, mezar başında belediye başkanı ile birlikte Fatiha okudu.

    DAMLA KAYA /SABAH

    Haberler Güncel Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'dan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e anlamlı ziyaret
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