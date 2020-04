Kalın, Stoltenberg'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, Türkiye'yi "ittifak dayanışmasının örneği" olarak gösteren mesajına yanıt verdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda da "Tarihte bir dönüm noktasının ortasındayız, bir paradigma değişim anı yaşıyoruz. Bu zorlu sınama, ya bizi birbirimize yakınlaştırır ya da giderek daha belirsiz ve kırılgan dünyada bizi yabancılara dönüştürür. Seçim bizim." değerlendirmesinde bulundu.





We are in the middle of a turning point in history, living through a paradigm shift moment.



This ordeal will either bring us closer to one another or turn us into further strangers in an increasingly uncertain and fragile world.



The choice is ours.