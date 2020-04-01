Kalın, Stoltenberg'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, Türkiye'yi "ittifak dayanışmasının örneği" olarak gösteren mesajına yanıt verdi.

Sözcü Kalın, paylaşımında, Türkiye'nin, kriz ve zorluk zamanlarında müttefikleriyle dayanışma gösterdiğine işaret ederek, müttefiklerinden de aynısı yapmasını beklediklerini vurguladı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda da "Tarihte bir dönüm noktasının ortasındayız, bir paradigma değişim anı yaşıyoruz. Bu zorlu sınama, ya bizi birbirimize yakınlaştırır ya da giderek daha belirsiz ve kırılgan dünyada bizi yabancılara dönüştürür. Seçim bizim." değerlendirmesinde bulundu.





We are in the middle of a turning point in history, living through a paradigm shift moment.



This ordeal will either bring us closer to one another or turn us into further strangers in an increasingly uncertain and fragile world.



The choice is ours. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 1, 2020

Stoltenberg, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.



