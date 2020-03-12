Son dakika: Külliye'de kritik koronavirüs toplantısı! Okullar tatil edilecek mi? Açıklama bekleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16 bakan ve Bilim Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen koronavirüs toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koronavirüs tehlikesi masaya yatırıldı. Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.



OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Külliye'deki kritik koronavirüs toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Milyonlarca velinin beklediği okulların tatil olup olmayacağı kararı da toplantı sonucu belli olacak.



ÜNİVERSİTELERDEN ÖNLEM

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı. Diğer yandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.