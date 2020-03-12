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Son dakika: Külliye'de kritik koronavirüs toplantısı! Okullar tatil edilecek mi? Açıklama bekleniyor

Son dakika haberine göre, Başkan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16 bakan ve ile birlikte gerçekleştirilen koronavirüs toplantısı sona erdi. Toplantıda birçok konunun yanı sıra, okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşüldü. Kararın 'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi. Kritik toplantı sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği açıklanacak.

  • Güncel
  • 12.03.2020 18:42
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 18:54
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Okullar tatil edilecek mi?

Başkan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16 bakan ve ile birlikte gerçekleştirilen koronavirüs toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koronavirüs tehlikesi masaya yatırıldı. Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. 'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.


OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
Külliye'deki kritik koronavirüs toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Milyonlarca velinin beklediği okulların tatil olup olmayacağı kararı da toplantı sonucu belli olacak.

ÜNİVERSİTELERDEN ÖNLEM
İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı. Diğer yandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

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