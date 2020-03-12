Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koronavirüs sebebiyle üniversitelerde bir takım düzenlemelere gitti. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak."ifadelerine yer verildi.

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

Detaylar geliyor...