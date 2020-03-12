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'ten flaş koronavirüs açıklaması! Üniversiteler tatil olacak mı?

Yükseköğretim Kurulu () koronavirüs sebebiyle üniversitelerde bir takım düzenlemelere gitti. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak."ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 12.03.2020 20:07
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 20:13
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YÖK'ten flaş koronavirüs açıklaması

Yükseköğretim Kurulu () koronavirüs sebebiyle üniversitelerde bir takım düzenlemelere gitti. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak."ifadelerine yer verildi.

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

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