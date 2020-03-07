Başkan Erdoğan Türk-Rus ilişkilerini değerlendirdi: Aramıza kara kedi girdi!

Başkan Erdoğan, Putin'le Moskova zirvesinden dönerken gazetecilerle sohbet etti. Türk-Rus ilişkilerini değerlendirdi:
Rusya ile ilişkilerde iniş-çıkışlar olabiliyor. Herhalde aramıza bir yerden kara kediler girmiş olabilir. Ateşkes sağlandı. Putin'le irtibat halinde olacağız. Çatlak patlak olduğunda müdahale edeceğiz.
İdlib'deki 12 gözlem noktası bizim için çok önemli. Hepsi de aynen korunacaktır.
Başkan Erdoğan, Batı'nın iki değil daha fazla yüzünün olduğunu söyledi ve ekledi: Verdikleri sözleri tutmuyorlar. Bulgaristan Başbakanı bana üçlü zirve teklifi yaptı. Mültecilere böyle davranan bir ülkenin başbakanı ile aynı kareye elbette girmem.
Başkan Erdoğan, Moskova'dan dönüşte uçakta çok önemli açıklamalar yaptı:
Sayın Putin'le ikili ilişkilerimizi ele aldık. Özellikle Suriye'de İdlib bölgesindeki gelişmeler gündemimizin öncelikli maddesini teşkil etti. Tabi onunla kalmadık, Libya'yı da görüşme imkânımız oldu.
Özellikle de Wagner konusunda Putin'in olumlu bir adım atacağını düşünüyorum.
Ateşkesle ilgili arkadaşlarımız konunun sahada takibini de yapıyor. Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor.
Ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor.
İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor.
Oradaki askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor.
Sivillerin korunması için önemli bir adım teşkil ediyor.
Bu örnekler çerçevesinde sahadaki gelişmeleri anbean takip etmeye devam edeceğiz. Belki günaşırı birbirimizi arayacağız ki bu ateşkes sürecini kontrol altında tutalım, herhangi bir zemin kayması olmasın.
İdlib'de 12 gözlem noktası var. Aşağıda da gözlem önem ifade ediyor. Bu durumların hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır.
S-400 şu anda artık bizim malımız. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek.
CHP FELAKETİ YAŞIYOR
"Erdoğan, ahlak sınırlarını aşan CHP'li Engin Özkoç konusunda da konuştu: Tabi TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde birçok sakatlıklar yapıyor. Avukatım bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler."
MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel konuştu. İki lider İdlib'deki ateşkesi değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.
BRÜKSEL'E GİDİYOR
Erdoğan, 9 Mart pazartesi AB liderleriyle görüşmek üzere Belçika'ya gidecek. Zirvede, vize, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve mülteciler ile ilgili önemli adımların atılması bekleniyor.
Rusya ile ilişkilerde iniş-çıkışlar olabiliyor. Herhalde aramıza bir yerden kara kediler girmiş olabilir. Ateşkes sağlandı. Putin'le irtibat halinde olacağız. Çatlak patlak olduğunda müdahale edeceğiz.
İdlib'deki 12 gözlem noktası bizim için çok önemli. Hepsi de aynen korunacaktır.
BATI ÇOK YÜZLÜ
Başkan Erdoğan, Batı'nın iki değil daha fazla yüzünün olduğunu söyledi ve ekledi: Verdikleri sözleri tutmuyorlar. Bulgaristan Başbakanı bana üçlü zirve teklifi yaptı. Mültecilere böyle davranan bir ülkenin başbakanı ile aynı kareye elbette girmem.
Başkan Erdoğan, Moskova'dan dönüşte uçakta çok önemli açıklamalar yaptı:
Sayın Putin'le ikili ilişkilerimizi ele aldık. Özellikle Suriye'de İdlib bölgesindeki gelişmeler gündemimizin öncelikli maddesini teşkil etti. Tabi onunla kalmadık, Libya'yı da görüşme imkânımız oldu.
Özellikle de Wagner konusunda Putin'in olumlu bir adım atacağını düşünüyorum.
Ateşkesle ilgili arkadaşlarımız konunun sahada takibini de yapıyor. Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor.
Ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor.
İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor.
Oradaki askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor.
Sivillerin korunması için önemli bir adım teşkil ediyor.
Bu örnekler çerçevesinde sahadaki gelişmeleri anbean takip etmeye devam edeceğiz. Belki günaşırı birbirimizi arayacağız ki bu ateşkes sürecini kontrol altında tutalım, herhangi bir zemin kayması olmasın.
İdlib'de 12 gözlem noktası var. Aşağıda da gözlem önem ifade ediyor. Bu durumların hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır.
S-400 şu anda artık bizim malımız. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek.
CHP FELAKETİ YAŞIYOR
"Erdoğan, ahlak sınırlarını aşan CHP'li Engin Özkoç konusunda da konuştu: Tabi TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde birçok sakatlıklar yapıyor. Avukatım bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler."
MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel konuştu. İki lider İdlib'deki ateşkesi değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.
BRÜKSEL'E GİDİYOR
Erdoğan, 9 Mart pazartesi AB liderleriyle görüşmek üzere Belçika'ya gidecek. Zirvede, vize, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve mülteciler ile ilgili önemli adımların atılması bekleniyor.
Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Erdoğan, cemaate "Malum dünyada bir Coronavirüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşmayı bu aralar erteleyelim" dedi.
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