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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı açıklamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

  • Güncel
  • 06.03.2020 19:48
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 20:06
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Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan , Almanya Başbakanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

"ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ"
Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının, uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.

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