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Başkan Erdoğan'dan 'a sert tepki: Dokunulmazlık kaldırılıncaya kadar...

Başkan , ’daki kritik görüşmesinin ardından ’ye döndü. Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Grup Başkanvekili ’un kendisi hakkındaki küstah sözlerine, “CHP’deki ruh halini benim anlatmam doğru olur mu? Bunlar adeta deli dumrul misali felaket yaşıyorlar. Ve şu an itibarıyla, bu sabah gerek avukatım olsun gerek yargı olsun bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 14:04
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 14:08
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Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç'a sert tepki!

Başkan Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin'in zirvesinden ateşkes çıktı. Bu ateşkes ile hem masada hem de sahada kazanmış oldu. Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Grup Başkanvekili 'un kendisi hakkındaki skandal sözlerine sert dille cevap verdi.

Erdoğan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne adetimiz müsaade eder. Tabi dün TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ülkemizde parlamentonun böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde maalesef birçok sakatlıklar yapıyor. Arifiye olayının perde arkasında da var. Kendisini şöhret yapabilmek veya bir karşılık bulabilmek için sırtına bir tişört giyiniyor. Yanına aldığı şöyle bir elli yüz kişiyle gidip devasa bir yatırımı karalamanın, lekelemenin neticesini toparlamak istiyor. Tabi bu CHP'nin sorunudur ve milletimiz de bunlara vakti saati geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz de yargıda konuyla ilgili gereğini yapacağız ve yapıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?
CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a yönelik skandal hakaretleri sonrası 'de yumruklu kavga çıkmıştı. CHP'li Engin Özkoç'un skandal hakaretleri ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Öte yandan Başkan Erdoğan 1 milyon TL'lik dava açarken, , Özkoç ile ilgili fezlekeye TBMM'ye gönderdi.

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