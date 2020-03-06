Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası "koronavirüs" uyarısı

Son dakika haberi... Başkan , cuma namazını Büyük 'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından cemaate "Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" dedi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 15:20
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.03.2020 15:46
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük 'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından camiden cemaate seslenerek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize rabbimden Allah'tan şifa niyaz ediyoruz. Üç ayların içindeyiz.



Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim Ramazan'a da aynı dualarla kavuşmamızı nasip etsin. Bir taraftan Barış Pınarı, bir taraftan İdlib'de bir yandan da Libya'da şehitlerimiz oldu. Şöyle, en sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslümanın müslümanla savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duaların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15'den itibaren bu olayın detayları konuşulacak" dedi.

"BİR ŞEYİ YAPALIM DERKEN DİĞERİNİ KAYBETMEYELİM"
"Şu Çamlıca cami gerçekten bu asrın en önemli bir mührü" diyen Erdoğan, "Bunun arkasından da inşallah Levent'te başlayan bir camimiz var. Öyle zannediyorum ki 2-3 yılda bitecek. 20 bin kişi alacak bir cami Levent'te Büyükdere Caddesi'nde yapılıyor. Orayı da süratle bitirip memleketimiz tüm müslümanların hizmetine sunacağız. Malum dünyada bir korona virüs salgını var.



Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası "koronavirüs" uyarısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri