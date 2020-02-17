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Mehmetçik şefkati

Türkiye İblib'de gözlem noktalarını komandolarla takviye etti. Mehmetçik, halka şevkat gösterdi. Son 10 günde rejime ait 2 helikopter, 24 tank, 8 uçaksavar, 3 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 4 çok namlulu roketatar (ÇNRA), 2 İHA imha edildi.

Mehmetçik şefkati
Türkiye İblib'de gözlem noktalarını komandolarla takviye etti. Mehmetçik, halka şevkat gösterdi. Son 10 günde rejime ait 2 helikopter, 24 tank, 8 uçaksavar, 3 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 4 çok namlulu roketatar (ÇNRA), 2 İHA imha edildi. Yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

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