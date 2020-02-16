1720 patlayıcı imha edildi Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin Tel Abyad kentine huzur getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar terör örgütü PKK/ YPG tarafından yerleştirilen 1720 el yapımı patlayıcı ve 903 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonların kararlılıkla süreceğinin altı çizildi.

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin Tel Abyad kentine huzur getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar terör örgütü PKK/ YPG tarafından yerleştirilen 1720 el yapımı patlayıcı ve 903 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonların kararlılıkla süreceğinin altı çizildi. TÜM MANŞETLER