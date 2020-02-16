1720 patlayıcı imha edildi

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin Tel Abyad kentine huzur getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar terör örgütü PKK/ YPG tarafından yerleştirilen 1720 el yapımı patlayıcı ve 903 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonların kararlılıkla süreceğinin altı çizildi.
- Güncel
- 16.02.2020
- Gazete
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