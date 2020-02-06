İzdivaç abisine 8 yıl hapis

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi. FETÖ soruşturması kapsamındaki bir başka davada ise örgüt yapılanmasında "izdivaç abisi" olarak görev aldığı belirlenen Burak Okuç 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Güncel
- 06.02.2020
- Gazete
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