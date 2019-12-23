Yılbaşı tatili kaç gün 2020? Yılbaşına sadece sayılı günler kaldı. Yılbaşına kısa bir süre kala tatil planları yapılmaya başlandı. 31 Aralık 2019 bu sene salı gününe denk geliyor. 1 Ocak 2019 ise yılbaşı tatili olacak. Peki bu sene yılbaşı tatili kaç gün olacak? Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Miladi (Gregoryen) takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. Pek çok kültürde yılbaşı gecesi, özel olarak hazırlanmış yiyecekler ve içecekler tüketilerek, çeşitli eğlenceler düzenlenerek geçirilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ