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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:16

tatili kaç gün olacak? 'ta okullar tatil mi? açıklaması

Yılbaşı tatili kaç gün 2020? Yılbaşına adım adım yaklaşılıyor. Yeni bir geride bırakıp ın gelişinin kutlanacağı yılbaşı için araştırmalar başladı. Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak. Tatilin hafta sonu ile birleştirip birleştirilmeyeceği ise merak konusu. Peki yılbaşı tatili 5 gün olacak mı? Yılbaşı tatilinin 5 gün olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak yılbaşı tatilinin 5 gün olması beklenmiyor. Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır.

2020 yılbaşı tatili kaç gün olacak? 5 gün tatil olacak mı?

Yılbaşı tatili kaç gün 2020? Yılbaşına sadece sayılı günler kaldı. Yılbaşına kısa bir süre kala tatil planları yapılmaya başlandı. 31 Aralık 2019 bu sene salı gününe denk geliyor. 1 Ocak 2019 ise yılbaşı tatili olacak. Peki bu sene yılbaşı tatili kaç gün olacak? Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Miladi (Gregoryen) takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. Pek çok kültürde yılbaşı gecesi, özel olarak hazırlanmış yiyecekler ve içecekler tüketilerek, çeşitli eğlenceler düzenlenerek geçirilir.

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