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  • 24.12.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:33

2 Ocak Perşembe okullar ? 2019 yarım gün tatil mi? ?

Yılbaşı için tatil planları yapanlar tatil ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Merak edilen sorulardan biri ise yarım gün ? Peki ? Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak yer almaktadır. Bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak belirtilmemiştir. Yılbaşı için geri sayım başladı 1 Ocak 2019 Çarşamba gününe denk geliyor. Ayrıca 2019 yılının ilk resmi tatili de 1 Ocak Çarşamba günü olacak. Peki 2 Ocak Perşembe günü okullar tatil olacak mı, yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşından sonraki gün olan 2 Ocak Perşembe okullar tatil olmayacak, eğitim kaldığı yerden devam edecek. Detaylar takvim.com.tr'de.

31 Aralık 2019 yarım gün tatil mi? Yılbaşı yarım gün mü?

Yılbaşı yarım gün mü? Yılbaşı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Yılbaşında tatil yapmak isteyenler ise tatilin ne kadar olacağı ise merak edilmeye başlandı mı? Öğrenciler, çalışan kesim ve memurlar ise 31 Aralık Salı günü tatil olacak mı sorusunun yanıtına kilitlendi. Bu sene 1 Ocak 2019 yılbaşı Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. Bu anlamda yılbaşı tatili 1 gün oluyor. Yılbaşı günü olan 1 Ocak 2020 resmi olarak 1 gün tatil ediliyor. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil bulunmuyor. Peki 2 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Detaylar takvim.com.tr'de.

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