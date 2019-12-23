Yılbaşı yarım gün mü? Yılbaşı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Yılbaşında tatil yapmak isteyenler ise tatilin ne kadar olacağı ise merak edilmeye başlandı mı? Öğrenciler, çalışan kesim ve memurlar ise 31 Aralık Salı günü tatil olacak mı sorusunun yanıtına kilitlendi. Bu sene 1 Ocak 2019 yılbaşı Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. Bu anlamda yılbaşı tatili 1 gün oluyor. Yılbaşı günü olan 1 Ocak 2020 resmi olarak 1 gün tatil ediliyor. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil bulunmuyor. Peki 2 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Detaylar takvim.com.tr'de.

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