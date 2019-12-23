Yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında havanın nasıl olacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Yılbaşında kar yağar mı 2020? Yılbaşında hava nasıl olacak 2020? 31 Ocak 2019 hava durumu nasıl olacak? 1 Ocak 2020 hava nasıl? Meteorolojiden yapılan açıklamada sağanak yağışların hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Yağışlı hava ile birlikte tüm yurtta hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmesi bekleniyor. Yılbaşını kutlayacak kişiler hava durumunu takip ediyor. Hemen herkes yılbaşında kar yağmasını istiyor. Yılbaşında havaların nasıl olacağı meteorolojiden gelen verilere göre belli olacak. Peki yeni yılda 31 Aralıkta İstanbul hava durumu nasıl olacak?

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