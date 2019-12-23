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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:26

Yeni yılda nasıl olacak? 2020 yılbaşında

Yılbaşında kar yağar mı 2020? Yeni yılda hava nasıl olacak 2020? 2019 ve 1 Ocak 2020 nasıl olacak? Soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. Yılbaşını kutlayacak kişiler hava durumunu takip ediyor. Hemen herkes yılbaşında kar yağmasını istiyor. Yılbaşında havaların nasıl olacağı den gelen verilere göre belli olacak. Yılbaşı tatili 1 gün oluyor. Yılbaşı günü olan 1 Ocak 2020 resmi olarak 1 gün tatil ediliyor. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil bulunmuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralıkta hava nasıl olacak?

Yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında havanın nasıl olacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Yılbaşında kar yağar mı 2020? Yılbaşında hava nasıl olacak 2020? 31 Ocak 2019 hava durumu nasıl olacak? 1 Ocak 2020 hava nasıl? Meteorolojiden yapılan açıklamada sağanak yağışların hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Yağışlı hava ile birlikte tüm yurtta hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmesi bekleniyor. Yılbaşını kutlayacak kişiler hava durumunu takip ediyor. Hemen herkes yılbaşında kar yağmasını istiyor. Yılbaşında havaların nasıl olacağı meteorolojiden gelen verilere göre belli olacak. Peki yeni yılda 31 Aralıkta İstanbul hava durumu nasıl olacak?

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