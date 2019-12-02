Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görevli bir grup asker, Kilis'te sınırın sıfır noktasındaki köy okulunda sosyal medya aracılığıyla başlatılan "Çocuklar Üşümesin" kampanyasına, mont ve bot göndererek destek oldu. Askerlerin gönderdiği malzemeleri teslim alan öğretmenler, öğrencileri elleriyle giydirdi.
- Güncel
- 02.12.2019
- Gazete
Mehmetçik’ten kampanya!
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görevli bir grup asker, Kilis'te sınırın sıfır noktasındaki köy okulunda sosyal medya aracılığıyla başlatılan "Çocuklar Üşümesin" kampanyasına, mont ve bot göndererek destek oldu. Askerlerin gönderdiği malzemeleri teslim alan öğretmenler, öğrencileri elleriyle giydirdi.
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