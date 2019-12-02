Amerika’da kanlı pazar ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta gece yarısı bir silahlı saldırı düzenlendi. Eğlence hayatının yoğun olduğu bölgede en az 11 kişinin vurulduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumu ağır. Saldırgan ise gözaltına alındı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta gece yarısı bir silahlı saldırı düzenlendi. Eğlence hayatının yoğun olduğu bölgede en az 11 kişinin vurulduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumu ağır. Saldırgan ise gözaltına alındı. TÜM MANŞETLER