Bugünkü
Takvim

Amerika’da kanlı pazar

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta gece yarısı bir silahlı saldırı düzenlendi. Eğlence hayatının yoğun olduğu bölgede en az 11 kişinin vurulduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumu ağır. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Amerika’da kanlı pazar
ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta gece yarısı bir silahlı saldırı düzenlendi. Eğlence hayatının yoğun olduğu bölgede en az 11 kişinin vurulduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumu ağır. Saldırgan ise gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAmerika’da kanlı pazar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri