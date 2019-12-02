ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta gece yarısı bir silahlı saldırı düzenlendi. Eğlence hayatının yoğun olduğu bölgede en az 11 kişinin vurulduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumu ağır. Saldırgan ise gözaltına alındı.
- Güncel
- 02.12.2019
- Gazete
Amerika’da kanlı pazar
ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta gece yarısı bir silahlı saldırı düzenlendi. Eğlence hayatının yoğun olduğu bölgede en az 11 kişinin vurulduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumu ağır. Saldırgan ise gözaltına alındı.
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