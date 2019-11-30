FETÖ'nün darbe girişiminde bir kısım cuntacıyı, TRT binasına, bir bölümünü de Vodafone Park'a indirdikten sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki darbecileri almak için uçuş yapan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım, hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- Güncel
- 30.11.2019
- Gazete
O pilota müebbet
FETÖ'nün darbe girişiminde bir kısım cuntacıyı, TRT binasına, bir bölümünü de Vodafone Park'a indirdikten sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki darbecileri almak için uçuş yapan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım, hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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