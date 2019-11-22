Güvenli bölge tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde 145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tamamlandığını belirtti: Kırıntıları içeride, harekat bölgesine doğudan ve batıdan tacizler geliyor. Uyuyan hücreler olmakla birlikte, harekat bölgesi temizlenmiş durumda.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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