Güvenli bölge tamamlandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde 145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tamamlandığını belirtti: Kırıntıları içeride, harekat bölgesine doğudan ve batıdan tacizler geliyor. Uyuyan hücreler olmakla birlikte, harekat bölgesi temizlenmiş durumda.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde 145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tamamlandığını belirtti: Kırıntıları içeride, harekat bölgesine doğudan ve batıdan tacizler geliyor. Uyuyan hücreler olmakla birlikte, harekat bölgesi temizlenmiş durumda.



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