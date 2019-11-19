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Ömer Çelik: Saldırıları kınıyoruz

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında dün toplandı. Sözcü Ömer Çelik, "Başörtülülere karşı sistematik saldırıları kınıyoruz ve takip ediyoruz. Hiç kimsenin hayat tarzından dolayı başkasını taciz etme hakkı yok. KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırı, birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir" dedi.

Saldırıları kınıyoruz
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında dün toplandı. Sözcü Ömer Çelik, "Başörtülülere karşı sistematik saldırıları kınıyoruz ve takip ediyoruz. Hiç kimsenin hayat tarzından dolayı başkasını taciz etme hakkı yok. KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırı, birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir" dedi.

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