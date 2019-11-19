Ömer Çelik: Saldırıları kınıyoruz AK Parti MYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında dün toplandı. Sözcü Ömer Çelik, "Başörtülülere karşı sistematik saldırıları kınıyoruz ve takip ediyoruz. Hiç kimsenin hayat tarzından dolayı başkasını taciz etme hakkı yok. KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırı, birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir" dedi.

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında dün toplandı. Sözcü Ömer Çelik, "Başörtülülere karşı sistematik saldırıları kınıyoruz ve takip ediyoruz. Hiç kimsenin hayat tarzından dolayı başkasını taciz etme hakkı yok. KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırı, birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir" dedi. TÜM MANŞETLER