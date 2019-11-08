2019 yılının son kandili olan ve Peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği tarih olan Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde yapılacaklar arasında en önemlilerden biri de Mevlid Kandili Duası. İşte 2019 Mevlid Kandili duaları...Bu gece Mevlid kandili... Yüce Allah'ın; ''Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım'' diye hitap ettiği Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (S.A.V)'nin doğduğu gece... Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramı olan Mevlid, doğum zamanı demektir. İnsanlar onun doğduğu gece tıpkı Hz Adem gibi dualarına onu vesile ederek, yüce Rabblerine el açıp ondan mağfiret dileyecekler. Belki kimimiz camilerde sabaha kadar ibadet edecek, kimimiz evlerinde o yüce Rasulün yüzü suyu hürmetine edeceği duaların kabulü için secdelere kapanacak ve seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatacak.

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