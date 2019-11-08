Mevlid Kandili kutlanacak. Mevlit kandili duası ve namazını sizin için hazırladık. Mevlid Kandili namazı 4 rekat olup yarın gece akşam namazından sonra Hazreti Yunus'un dilek duasını edebilirsiniz. İşte kandilde okunacak dualar. Mevlid Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı etsin; -"Allah'ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.

MEVLİD KANDİLİ YUNUS PEYGAMBERİMİZİN DİLEK DUASI

Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua vardır. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: "Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum."

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