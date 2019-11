Mevlid Kandili duaları - Mevlid Kandili okunacak dualar! Mevlid gecesi hangi dualar okunur?

Mevlid Kandili'nde okunacak dualar! Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili Müslüman alemi tarafından bu yıl 8 Kasım 2019 tarihinde idrak edilecek. İslam dünyası için önemli olan bu günde ibadetler yapılacak. İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar! Merak edilen detaylar haberimizde... Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Peki Mevlid gecesi hangi dualar okunur? İşte tüm detaylar sayfamızda

