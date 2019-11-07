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Mevlid Kandili duaları - Mevlid Kandili okunacak dualar! Mevlid gecesi hangi dualar okunur?

Mevlid Kandili'nde okunacak dualar! Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili Müslüman alemi tarafından bu yıl 8 Kasım 2019 tarihinde idrak edilecek. İslam dünyası için önemli olan bu günde ibadetler yapılacak. İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar! Merak edilen detaylar haberimizde... Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Peki Mevlid gecesi hangi dualar okunur? İşte tüm detaylar sayfamızda

07.11.2019 17:02 - Son Güncelleme: 07.11.2019 17:08
Mevlit kandili duası
Rebîulevvel ayının 12’nci gecesi, senenin ilk kandili olan Mevlid Kandili'dir.
Mevlit kandili duası

Mevlid Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:

- Tövbe etmek: Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.


 

Mevlit kandili duası

Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.


Mevlit kandili duası

Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla’nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir.


Mevlit kandili duası

Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidi


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