Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler! Hz. Muhammed S.A.V'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili her yıl sene İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Müevlid Kandili büyük bir heyecanla bekleniyor. Az bir zaman kala çekilecek tesbihler araştırılmaya başlandı. İşte Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler! Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir. En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Mevlid Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

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