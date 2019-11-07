Hazreti Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandilinde okunacak dualar ve kılınacak namazlar çok makbuldür. Peki hangi dualar okunur ve 4 rekat namazı saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? Mevlid Kandili mesajları resimli ve özlü sözlerle birlikte sizin için hazırlandı. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.



En güzel resimli Mevlid kandili resimli mesajları! Mevlid Kandili Müslüman alemi için önemli günlerden birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Mevlid Kandili yarın akşam idrak edilecek.Vatandaşlar mesaj ve paylaşımlarda kullanmak için güzel kandil mesajları araştırmaya başladı. En güzel resimli Mevlid kandili resimli mesajlarını, Mevlüt kandili kutlamaları WhatsApp fotoğraflarını haberimizde bulabilirsiniz...

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