Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.11.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 16:47

En güzel i cep telefonu mesajları haberimizde

Kandil sözleri mesajı 2019 Resimli kandil mesajları için tıklayın i hadis ayetli en güzel sözleri sizler için haberimizde derledik. Vatandaşlar mesaj ve paylaşımlarda kullanmak için güzel kandil mesajları araştırmaya başladı. En güzel resimli Mevlid kandili resimli mesajlarını, Mevlüt kandili kutlamaları WhatsApp cep telefonu mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz... Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. 'in dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.

En güzel Mevlid Kandili cep telefonu mesajları haberimizde

Hazreti Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandilinde okunacak dualar ve kılınacak namazlar çok makbuldür. Peki hangi dualar okunur ve 4 rekat namazı saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? Mevlid Kandili mesajları resimli ve özlü sözlerle birlikte sizin için hazırlandı. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.


En güzel resimli Mevlid kandili resimli mesajları! Mevlid Kandili Müslüman alemi için önemli günlerden birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Mevlid Kandili yarın akşam idrak edilecek.Vatandaşlar mesaj ve paylaşımlarda kullanmak için güzel kandil mesajları araştırmaya başladı. En güzel resimli Mevlid kandili resimli mesajlarını, Mevlüt kandili kutlamaları WhatsApp fotoğraflarını haberimizde bulabilirsiniz...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEn güzel Mevlid Kandili cep telefonu mesajları haberimizde
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri