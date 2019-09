Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapılan toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin işten çıkarmalarına tepki göstererek, "Bizim de yapacaklarımız olacak" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"SEÇİM DÖNEMİNDE TİYATRO OYNAMIŞLAR"

Belediyecilik sıradan bir faaliyet olmanın çok ötesinde, bir gönül işidir. Bizler 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli inşa ediyoruz. Şehirlerimizi sadece mesaimizin tamamını değil, gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Her şey gibi hizmet de nasip işidir, niyet işidir. Bunlar yoksa seçim de kazansanız hizmet yapamazsınız. Belediyeleri kazanmayı siyasi proje olarak görenlerin ne hale düştüklerini izliyoruz.



Son seçim kampanyası döneminde CHP'li belediye başkan adayları ve Genel Başkanları her konuda attılar tuttular. Ulaşımda, süte, internete her şeyi bedava yapmaktan, işçi çıkarmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? Kimseyi işten çıkarmayacağız demiyor muydu? Şu anda çıkarıyorlar. Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik, Bay Kemal 'Namus sözü' diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Adaylardan bazıları seçimi kazandıklarında ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Hep işleri güçleri yalan. İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor CHP'den ses yok. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da olup bitenler anlatmıyorum. Karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan bir parti ve ekibi bulunuyor.

Böylece ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajansı bol keseden vaat edecek, adaylar kazanınca da bizle ilgisi yok diyecekler. CHP bu senaryolu hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bu sahtekarlıktır, düzenbazlıktır.

Bölücü örgütü güdümündeki partiye verdikleri destek ve sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında ve 'Sizlerle beraberiz' diyorlar. Bölücü terör örgütlüye ilişkileri nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına destek veriyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Bunların ikiyüzlüğü, nobranlığı millete karşıdır. Bugün milleti kandırdıklarını sananlar gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı alacaklar.

İyi bir planlamayla ve sıkı çalışmayla 2023 yılında Türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz. Ne sınırlarımızda kurulan terör tuzakları, ne ekonomimize yapılan saldırılar bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz. Bunun için bir konuda sağlam durmamız gerekiyor.

BİZE DİŞ GEÇİREMEYENLER BİRLİĞİMİZE, BERABERLİĞİMİZE SALDIRIYORLAR

Bize diş geçiremeyenler birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. AK Parti'den ne kurtarırsak kardır diyerek birileri pohpohlanıyor. Geçmişte bunları çok gördük. Vesayetle mücadele sırasında benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştır. Bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutamadı. Bunların gidebileceği tek yer sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir. Tehditlerle, imalarla yapılacak iş değildir. Siyaset yapacaksanız milletin huzuruna çıkacaksınız, ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi anlatacaksınız. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakarak yapılan siyaset değildir. Gurur, kibir bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar.

CUMHUR İTTİFAKI'NI ASLA İHMAL ETMEYECEĞİZ

AK Parti milletin iktidara getirdiği bir partidir. Bu partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez. Önümüzdeki dönem her işin tıkır tıkır yürüdüğü bir dönem olacaktır. Sizlerin sadece desteğine değil, tespit ve tekliflerine de ihtiyacımız var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek ve 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile attığımız kararlı adımları devam ettireceğiz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, misafirperverliğiniz için şükranlarımı sunuyorum.