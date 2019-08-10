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Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu! Bazı yerlerin nüfusu 50 katına çıkacak

Bayram tatili nedeniyle tatilciler yola çıktı. Trafikte uzun araç kuyrukları yaşandı. Tatil bölgeleri ise doldu taştı. Nüfusunu 50’ye katlayacak olan Avşa Adası’nda gıda stoğu başladı.

50 kat dikkat!
dün akşamdan başladı. Milyonlarca kişi yollara çıktı. Havaalanları, karayolları ve iskeleler doldu taştı.
Avşa adasına, nüfusunun 50 katı ziyaretçi geleceği açıklandı. Açlıktan korkan yetkililer ekmek-su stokladı.


BAYRAM KLASİĞİ
Kurban Bayramı tatili , Kuşadası, Çeşme gibi tatil bölgelerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Balıkesir'e bağlı Avşa Adası ise rekor kırdı. Bayram tatili boyunca adadaki ev, pansiyon ve oteller doldu taştı. 2 bin 500 nüfuslu adaya bayram tatili süresince günlük 130 bin kişinin geleceği açıklandı. Nüfusundan 50 kat fazla ziyaretçi ağırlayacak olan adada adeta gıda seferberliği başlatıldı. Esnafın gıda malzemeleri stokladığı açıklandı. Gemi seferleri de arttırıldı. Bayram trafiği ise dün akşamdan başladı. Milyonlar, tatilini şehir dışında geçirmek için yollara çıktı. 'da uzun araç kuyrukları yaşandı. Tatil için yola çıkanlar, pek çok ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de de uzun araç kuyrukları oluşturdu.



AVŞA KENDİNİ AŞTI
Avşa Adası'ndaki marketlerde yaşanabilecek gıda sıkıntılarının aşılabilmesi için ek gemi seferleri başlatıldı.



İSTANBUL
Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafiği durma noktasına getirdi.



BODRUM
Tatilciler şimdiden Bodrum'u doldurdu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

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