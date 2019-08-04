Başkan Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenindeki konuşmasında, kilisenin Süryani cemaatine ve İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. "Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun diğer tüm meseleleri gibi ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevidir." ifadesini kullanan Erdoğan, yaklaşık 10 yıl önce Mor Filüksinos Yusuf Çetin'in talebiyle kiliseyle ilgili sürecin başlatıldığını anımsattı. Erdoğan, kilise için seçilen yerin tarihi özelliklerinin tespiti ve diğer işlemlerinin tamamlanmasıyla fiilen inşa aşamasına gelindiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın süreç boyunca vakfa her türlü desteği sağladığını, Vatikan temsilcilerinin de gereken adımları atmasıyla Süryani vatandaşların kendilerine ait bir kiliseye kavuşma imkanı elde ettiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu: Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum. Yusuf Çetin'e 'En geç ne kadar zamanda bitecek?' diye sordum. Kendileri de bana 'En geç 1,5-2 yıl içinde bitiririz.' dedi. Ben biraz daha ilave ettim. Dedim ki 'En geç 2 yıl içerisinde burayı bitirmeniz lazım.' '2 yılda bitiririz,' dediler. Ben de şimdiden 'Hayırlı olsun.' diyorum. İnşallah açılışında da bir arada oluruz" diye konuştu.
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