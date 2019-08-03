Başkan Erdoğan: Türkiye'ye sevgisi olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra törende yaptığı konuşmaya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında "Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kökenlerini ne renklerini ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan dahi geçmemiştir." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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