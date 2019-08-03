Başkan Erdoğan, Süryani Kilisesinin temelini bu sözlerle attı: İstanbul için yeni bir zenginlik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy'de İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "İbadet ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Süryani vatandaşlarımız burada kendilerine ait bir kiliseye kavuştu. Bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
Yaklaşık 10 yıl önce Sayın Yusuf Çetin'in talebiyle şu an temel atma töreninde bulunduğumuz kiliseyle ilgili süreci başlatmıştık. İşlemlerin tamamlanmasıyla nihayet fiilen inşaat aşamasına gelindi. İBB başkanlarımız Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal vakfımıza her türlü desteği sağlamışlardır.
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Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatı iki yıl içinde tamamlanacaktır.
İstanbul'u 566 yıldır yöneten bir milletiz. Coğrafyamız hep çok renkliliğin en önemlisi de insanlık vicdanını merkezi olmuştur. Her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar için kapımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.
Asla herhangi bir ayrımcılığa tevessül etmedik. Süryaniler bu hizmetlere ulaşım konusunda herkes kadar hak sahibidir.
Hiç kimse için gizli ya da açık bariyerler söz konusu değildir. Bugün geldiğimiz noktada demokrasinin geliştirilmesinin ülkemize zarar vereceğini iddia edenlerin ne kadar yanıldıklarına şahit oluyoruz.