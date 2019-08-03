Başkan Erdoğan, Süryani Kilisesinin temelini bu sözlerle attı: İstanbul için yeni bir zenginlik

Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatı iki yıl içinde tamamlanacaktır.

İstanbul'u 566 yıldır yöneten bir milletiz. Coğrafyamız hep çok renkliliğin en önemlisi de insanlık vicdanını merkezi olmuştur. Her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar için kapımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.