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Başkan Erdoğan: Tehditlere boyun eğmeyiz

Başkan , 'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Şu ifadeleri kullandı...

Tehditlere boyun eğmeyiz
Başkan , 'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz , ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması'yla taçlanmıştır. Cumhuriyeti, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir. 'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi, Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir".

MUHAMMED İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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