Gazi Sabahattin Çelik: Vatanımı kaybetmedim 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili konuşan Gazi Sabahattin Çelik, “3 senede babamı, evimi, işimi, bana hainlik eden kardeşlerimi kaybettim ama vatanımı kaybetmedim. 3 değil 33 sene de geçse bu hainlere izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

FETÖ Terör Örgütünün hainlerinin, 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminde Saraçhane'de helikopterden açılan mermi sonucu kafa tası parçalanan ve ameliyatla kafa tası 9 parçaya birleştirilen 39 yaşındaki gazi Sabahattin Çelik, "Mucize hayatta olmam, Allahım beni sevdiklerime bağışladı ama ben şehit olmak istiyordum. 3 senede babamı, evimi, işimi, bana hainlik eden kardeşlerimi kaybettim ama Vatanımı kaybetmedim. 3 değil 33 senede geçse bu hainlere izin vermeyeceğiz. Türk milletinin tarih boyunca kahramanlıklarını saysak bitmez, bizler bu kahramanlıkları dinleyerek büyüdük. Bu vatan sahipsiz değil, olmadı olmayacakta" diye konuştu. Bundan 3 sene öncesi 15 Temmuz gecesi, ailesiyle evinde oturan gazi Sabahattin Çelik, "Biz 11 kardeşiz, tarihte Türk'lerin kahramanlıkları dinleyerek, babamın 80 darbesini anlatmasıyla büyüdüm. O gece babamı aradım ve ben çıkıyorum dedim kapattım telefonu. Saraçhaneye çıktım, her tarafta asker tanklar havada helikopterler, o geceyi 3 sene değil 33 senede geçse unutmayız" dedi. Çelik, "Helikopterden açıldığını gördüm ve sonrasını hatırlamıyorum, 6 ay hastanede kaldım. Kafa tasım parçalanmış, bir mucize benim şuan hayatta olmam. Allahım beni sevdiklerime bağışladı, ama Allah biliyor ya ben şehit olmak istiyordum. Hala dün gibi herşey gözümün önünde. Bu vatan hainlerini tarih boyunca unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bir hain süreci yaşadığını ve bu süreç içerisinde ülkenin hainler tarafından teslim alınmamasına izin vermemek için Türk milleti olarak sokağa çıktıklarını belirten gazi Çelik, sözlerine şöyle devam etti. "Üç senede babamı, evimi, işimi ve bana kardeşlerimin yaptığı hainlikleri yaşadım. Bunlarla yaşıyoruz gerçeklerle ama Vatansız yaşayamayız bunu gördüm. Şuan bana vurmayı bırak tokat atsan ölür kalırım, ama yine bu halimle Allah yaşatmasın olursa yine sokağa çıkarım" dedi. "2 çocuğum var onlara Vatanı, milleti, bayrağı, toprağı anlatıyorum. Annesiz, babasız, kardeşsiz yaşarsınız ama vatansız asla yaşayamazsınız diyorum. Biliyorum onlarda çocuklarına anlatacak bu vatan sevgisini, değil 3 sene 33 senede geçse dün gibi yaşıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



O GÜNÜ ANLATIRKEN SESİ TİTREDİ

15 Temmuz gazisi Sabahattin Çelik, hain darbe girişiminin yaşandığı günü anlatırken duygusal anlar yaşadı. Sesi titreyen Çelik, "Vatanım söz konusu olduğu zaman ister istemez heyecanlanıyorum. O gün ben ve benim gibi birçok isim hainlere karşı göğsünü siper etti. Türk milleti dünyanın en cesur milletidir" dedi.







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