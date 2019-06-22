Derin çatlak

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları arasında derin krize yol açtı. Kandil ve HDP'nin İmamoğlu'na verdiği destek, İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı rahatsız etti. Öcalan 3 gün önce yazdığı mektubunda 23 Haziran seçiminde HDP'ye tarafsız kalma mesajını gönderdi. HDP'den ise dün "Seçim stratejimizde değişiklik yok" açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu mektup hakkında İmralı ile Kandil arasında iktidar mücadelesi olduğunu belirtmişti.
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- 22.06.2019
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