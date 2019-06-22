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Derin çatlak

Derin çatlak
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü ve siyasi uzantıları arasında derin krize yol açtı. Kandil ve HDP'nin İmamoğlu'na verdiği destek, İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı rahatsız etti. Öcalan 3 gün önce yazdığı mektubunda 23 Haziran inde 'ye tarafsız kalma mesajını gönderdi. HDP'den ise dün "Seçim stratejimizde değişiklik yok" açıklaması geldi. Başkan , söz konusu mektup hakkında İmralı ile Kandil arasında iktidar mücadelesi olduğunu belirtmişti.

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