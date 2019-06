İşte iftiralara doymayan İmamoğlu'nun 2018 yılında Beylikdüzü'nde 100 bin TL mal beyanıyla kurduğu paravan vakıf

İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'un bugünkü köşe yazısının tamamı:

Bende yarattığı izlenim aynen başlıktaki gibi... Bir internet sitesi yok.

Giriyorsunuz "yapım aşamasında" yazıyor. Kuruluş amacı "eğitim, tarih, kültür, bilim, sanat, sportif alanlar" deniyor.

Ama denizde arama yapıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde kurduğu vakıftan söz ediyorum. Hani ortak yayında Binali Yıldırım "Batı...." dediğinde laf cambazlığıyla konuyu kapattılar ya... İşte o vakıf...

Kısa adı Batı İstanbul Vakfı. (Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı) 2018'de 100 bin TL mal beyanıyla kuruldu.

Vakfın kurucuları Ekrem Bey ve yakınları...

İlk sırada Süleyman Çelebi var. Kendisi, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi terör örgütlerinin çizgisiyle birleştirmeye çalışan 10 Aralıkçılar Hareketi'nin abilerinden...

İkinci sırada Necati Özkan ismi dikkat çekiyor.

Biliyorsunuz, İmamoğlu'nun dibinden ayrılmayan bir isim. İmajcısı, reklamcısı, danışmanı her şeyi... Kendisiyle ilgili yazacak epeyce malzeme var. Benim en çok dikkatimi çeken meselesi Kara Harp Okulu geçmişi ve oradan niye ayrıldığı...

Üçüncü sırada yine eski bir Kara Harp Okulu mezunu İsmail Doğan Subaşı bulunuyor. Avukat Subaşı, Beylikdüzü Belediyesi'nde meclis üyesiydi. Kendisi, alevli tartışmalarda canhıraş İmamoğlu'nu savunmasıyla aklımda kalmış bir isim.

Sağda solda "İstanbul'u onların sayesinde kazandık, HDP'lilere verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız" diye konuşan Subaşı'nın adını Genelkurmay'daki internet andıcı davasında Mehmet Ersöz'ün avukatlığını yaptığı günlerden hatırlarsınız.

Gelelim diğer kuruculara...

CHP adayının hemşehrisi Fatih Keleş... A Takımı'ndan... Belediyeden iş alan her şirket onu iyi tanır.

Cengiz Özkarabekir... Trabzonlu belgeselci... Bugün TV FETÖ'nün finansörü Akın İpek'in elindeyken oradaydı, kayyum gelince işsiz kaldı, İmamoğlu elinden tuttu. Belediyeden tanıtım filmleri, kitapları vs adı altında paravan şirketler üzerinden epeyce ihale aldı. Beylikdüzü Kültür Sanat Derneği Başkanı Erhan Bayladı, Belediye Başkanı Mehmet Çalık ile Bizimkent A.Ş.'nin Başkanı Haluk Karataş da vakıfta...

Vakfın adını birkaç kez belediyenin kültür- sanat işlerini organize ederken duydum.

Sonradan ortaya çıktı ki, asıl faaliyeti Koç Üniversitesi ve marina şirketiyle denizde arama yapmakmış...

Batık mı arıyorlar gömü mü bilemem.

Ama herkes işi çöp toplamak, mahallenin suyuyla ilgilenmek, kaldırım döşemek olan bir belediye başkanı ve avanesinin gizemli vakfını merak ediyor?

Acaba orada burada diğer vakıflara iftiralar sallayan Ekrem İmamoğlu'nun vakfı temiz mi kirli mi? Hangi kategoriye girer!