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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 09:24

Rektörü 'ın kızı 'a 1.1 milyon liralık '' şantajı!

Son dakika haberi... Koç Üniveristesi Rektörü 'ın kızı 'ın anlaşmazlık yaşadığı eşi 'ya kullanırken yakalandığı, Kuzu'nun bu görüntüleri polise vermekle kendisini tehdit ettiği ortaya çıktı. Rektör Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan, danışman 'dan yardım isteyince o da 1.1 milyon lira karşılığında görüntüleri sildirebileceğini söyledi. İşte Rektörü Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan'a 'uyuşturucu' şantajının detayları...

Rektörün kızına 'uyuşturucu' şantajı!

Türkiye'nin ünlü üniversiteleri arasında yer alan 'nin adı 'şantaj' skandalına karışmış durumda. Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan 'ın kızı 'ın kullanırkenki görüntülerinin sızdırılmasıyla tehdit edildiği, hem de bu şantajın kocası tarafından yapıldığı ortaya çıktı. 'ın da kızı için tanıklık ettiği ifade edildi. Rektör danışmanı 'dan yardım istenildi; olaylar silsilesi de böyle başladı!

Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan, danışman Ramazan Kalaycı'ya 1.1 milyon lira kaptırdı!

Rektör Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan, anlaşmazlık yaşadığı eşi 'ya uyuşturucu kullandığı sırada yakalandı. İddiaya göre Kani Kuzu, bu olay sonrasında eşini sürekli polise şikayet etmekle korkuttu.



İnan ise rektör danışmanı Ramazan Kalaycı'dan yardım istedi. Kalaycı, İnan'ı "Polisin ve 'in elinde çok ciddi kayıtlar var, benim üst düzey tanıdıklarım var, hallederim." dedi. İnan, Kalaycı'ya kayıtları sildirmek üzere 1.1 milyon TL verdi.



Savcılığa taşınan olayda Rektör İnan, kızı adına tanıklık yaptı. Gözaltına alınan Kalaycı, serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kalaycı hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Sahtecilik' suçlarından hapis cezası yaptığı iddia edilen eş Kani İrfan Kuzu hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Şüpheli Kalaycı ilerleyen günlerde İstanbul 'nde hakim karşısına çıkacak.

SABAH

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