Türkiye-Bolivya ortak bildirisi

Bildiride, bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Morales'in bu ziyaretinin, Bolivya'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından tarihi bir nitelik taşıdığı belirtildi.

Morales'in, ziyaret kapsamında Erdoğan ile bir araya gelerek küresel, bölgesel ve ikili düzeyde her iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştüğüne değinildi.

Bildiride ayrıca iki devlet başkanının Bolivya'nın Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanlığı'nı üstlendiği dikkate alınarak, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki bölgesel durum hakkında geniş bir görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Diğer taraftan iki liderin Türkiye Cumhuriyeti La Paz Büyükelçiliğinin 2018 yılı Şubat ayında faaliyete geçmesinden duyulan karşılıklı memnuniyeti paylaştığına işaret edilen bildiride, Bolivya Çok Uluslu Devleti'nin Ankara Büyükelçiliğinin açılması yönündeki çalışmalara hız verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Morales ve Erdoğan'ın Türkiye-Bolivya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 70'inci yıl dönümü olan 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenlenmesi konusunda niyet beyanında bulunduğu vurgulanan bildiride, "Her iki lider, yaklaşık 20 yıl önce kurulmuş olan siyasi istişare mekanizmasının 3'üncü toplantısının en kısa sürede gerçekleştirilerek ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların teknik düzeyde ele alınmasını ve bir çalışma programı hazırlanmasını onaylamışlardır. Aynı şekilde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandırılması konusunda mutabık kalarak, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması ile kurulan Karma Ekonomik Komisyonun (KEK) ilk toplantısının bu amaçla bu yıl içinde yapılmasını kararlaştırmışlardır." ifadesine yer verildi.

"BİR AN ÖNCE BAŞLANACAK"

Bildiride, her iki liderin, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin bir anlaşmanın ve aynı zamanda ülkelerinin sanayileşmesine, ekonomilerinin çeşitlendirilmesine ve ikili ticaret hacmi ile karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkıda bulunacak diğer başka anlaşmaların müzakerelerine bir an önce başlanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Her iki liderin ticaret misyonları ve iş forumlarını teşvik etmenin yanı sıra şirket ve kuruluşları sergilere, fuarlara ve diğer ticari tanıtım faaliyetlerine katılmaya özendirdiklerine dikkat çekilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Devlet Başkanı Morales ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğerleri meyanında, turizm, demir-çelik sanayi, yenilenebilir enerji, mamul malların üretimi sektörlerini ön plana çıkararak, bilgi teatisi ve teknoloji transferine yönelik tamamlayıcı iş birliğinin geliştirilmesini kararlaştırmışlardır. Ayrıca her iki devlet başkanı, Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşması'nın her iki ülke için de hava ulaştırması alanında bir dizi ticari olanak sunacağını göz önünde bulundurarak, söz konusu anlaşmanın kısa sürede sonuçlandırılmasını teşvik etmişlerdir. Her iki lider, küresel siyasette çok kutupluluğun ve iş birliğinin önemini vurgulamış, BM Şartı'nın temel ilke ve amaçları ve uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi yönündeki ortak tutumlarını teyit etmişlerdir.

İki lider, aşırı sağ ve İslam karşıtı hareketlerin yükselişinden duydukları endişeyi paylaşmış, temel hak ve özgürlüklerin savunulması ile her türlü ayrımcılık ve aşırıcılığın reddedilmesinin önemini dile getirmişlerdir. Yeni sınamalarla ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerle başa çıkmak için çok taraflı sistemi güvence altına almak ve güçlendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daha demokratik, temsili, sorumlu ve etkili kılmak ve 21. yüzyılın yeni gerçeklerini yansıtmak üzere BMGK'nin kapsamlı reformunu destekleme yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir."

Morales ve Erdoğan'ın çok taraflı sistemin ve çok taraflılığın Birleşmiş Milletlerin temelini oluşturan üç ayağın (uluslararası barış ve güvenlik, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile kalkınma) gerçekleşmesi için şart olduğuna inandığı ifade edilen bildiride, Morales'in kendisine gösterilen sıcak konukseverlik için Erdoğan'a teşekkür ettiği ve Bolivya'ya davet ettiği belirtildi.