

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeterli olmadığını dile getirerek hedefin büyütülmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, Morales'in Kudüs konusundaki tavrı ve Filistin halkına verdiği destekten ötürü takdir ve teşekkürlerini iletti.



Bolivya Devlet Başkanı Morales de Türkiye'nin ülkesine yaptığı sağlık yardımlarından ötürü teşekkürlerini dile getirdi. Morales şöyle konuştu: Bolivya olarak bu işbirliği talebinizi selamlıyoruz. Gerçekten bizi çok şaşırttı. Sayenizde böbrek nakil hastanesi kuruldu. İlk defa 4 hastane oluşturabileceğiz ülkemizde. Sağlık hizmetini değiştireceğiz. Bunu halka sunacağız. Yine Bolivya anayasasına göre insan sağlığı bir insan hakkıdır. Şu anda evrensel ücretsiz sağlık hizmetine başladık. Bu gerçekten sizin tedarik ettiğiniz cihazlar bu evrensel sağlık hizmetine çok destek sağlayacak.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Ticaret hacmimiz son iki yılda yüzde 250 artışa ulaştı.Sayın Morales'le bu rakamın iki ülke açısından çok düşük olduğunu ve kendimize bir hedef belirlememizde fayda olduğunda mutabık kaldık. Karşılıklı yatırımların arttırılması, enerji gibi sektörlerde ele aldık. Termik santraller, güneş enerjisi ve bütün bu alanda atacağımız adımlarla her iki tarafın özellikle gerek iş adamlarının ortak girişimiyle bunları da inşallah yapacağımız ilk iade ziyaretinde geniş bir iş adamları ekibiyle bizler de Bolivya'ya gitmeyi planlıyoruz. Savunma sanayi işbirliği imkanları üzerinde durduk. TİKA tarım ve sağlık alanlarında Bolivya'da başarılı projelere imza attı. Bu desteklerimizi devam ettirme arzusundayız.

"MORALES'İN KUDÜS KONUSUNDAKİ TAVRINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Biz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve Dönem Başkanıyız. Sayın Morales Latin Amerika ve Karayip Topluluğu'nun Dönem Başkanı. Türkiye ve Bolivya birçok konuda benzer tavırlara sahiptir. Dünyada aşırı sağ ve İslam düşmanı saldırılarından endişe duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Her türlü dışlamayı reddediyoruz. Bolivya'nın Kudüs'ün statüsünün korunmasına verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Golan tepeleri yaklaşımını da takdirle izliyoruz. Venezuela halkı iradesini geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ortaya koymuştur. Venezuelalı dostlarımızın sandık başında aldığı sonuçların başkaları tarafından sorgulanmasını doğru bulmuyoruz. Eyalet valisi tayin eder gibi bir ülkenin başına tayin etmenin demokrasiyle bağdaşır hiçbir yönü yoktur.

MORALES'İN AÇIKLAMALARI

"BU BOLİVYA HALKINA YAPILMIŞ BİR AĞIRLAMADIR"

"Türk halkını selamlıyorum. Bu devletler düzeyinde ilk ziyaretimiz. Bu kapsamda memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir ağırlama ile karşılaştık.Bu Bolivya halkına yapılmış bir ağırlamadır. Bu dostluğu kurduğumuz için çok memnunum. Çok teşekkürler sayın Cumhurbaşkanı. Bolivya, Türkiye'ye aynı zamanda Türk Büyükelçiliği'nden dolayı da şükran. 70 yıllık diplomatik ilişkilerden sonra daha fazla dostluk kurmak çok önemli. İdeolojide çok ortağımız. Bütünleşme ve entegrasyonda bunu yapacağımıza inanıyorum."

"SAYIN CUMHURBAŞKANININ ÜLKEMİZE ZİYARETİNİ BEKLİYORUZ"

Venezuela'ya vali tayin etmek koloni döneminde vali tayin etmek gibidir. Bunun ABD eliyle yapılmasını hiç onaylamıyoruz. Sizin devletinize ve Türk halkına şunu söylemek istiyorum. Bolivya 1825'deki kuruluşundan itibaren kendi doğal kaynaklarımıza katma değer vermeye başladık. Petrokimyadan başladık yola. Konsorsiyumlar kurduk. Tarımda da sanayileşmeye gittik. Farklı pazarlara farklı ürünlerle açıldık. Lityum sanayisine de başladığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye bu büyük sanayinin parçası olmak istiyor. 41 lityum tesisi kuracağız. Lityum alt ürünleri için de farklı tesisler kuracağız. Bu anlamda Türkiye'yi de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu yıl sonunda iş adamlarıyla ülkemize ziyaretini bekliyoruz.

"TEDARİK ETTİĞİNİZ CİHAZLAR ÇOK BÜYÜK DESTEK SAĞLAYACAK"

Savunma sanayinde işbirliği yapmamız gerektiğini dile getirdiniz. Özellikle kaçakçılıkla mücadele için bu savunma alanında işbirliğine ihtiyacımız var. Bolivya olarak bu işbirliği talebinizi selamlıyoruz. Gerçekten bizi çok şaşırttı. Sayenizde böbrek nakil hastanesi kuruldu. İlk defa 4 hastane oluşturabileceğiz ülkemizde. Sağlık hizmetini değiştireceğiz. Bunu halka sunacağız. Yine Bolivya anayasasına göre insan sağlığı bir insan hakkıdır. Şu anda evrensel ücretsiz sağlık hizmetine başladık. Bu gerçekten sizin tedarik ettiğiniz cihazlar bu evrensel sağlık hizmetine çok destek sağlayacak.

"TÜRKİYE'NİN HAYRANI OLDUM SİZİ TANIDIKTAN SONRA"

Gerçekten sizi dinledikten sonra, tanıdıktan sonra Türkiye'nin hayranı oldum. Yerli dizileriniz çok meşhur. Türk Hava Yolları da çok meşhur. Bolivya halkı adına size teşekkür etmek istiyorum sayın Cumhurbaşkanı.