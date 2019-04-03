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Pazarcık’a sekreter başkan

Sandıktan sürprizler çıktı. Pazarcık’ta yaşayan Zekiye Tekin, 15 yıl önce sekreter olarak girdiği belediyede başkanlık yarışını kazandı. Ziyaretçi akınına uğradı

Sekreter başkan
'ın 11 bin nüfuslu Pazaryeri İlçesi'nde yaşayan Zekiye Tekin (41) 2004 yılında belediyeye sekreter olarak girdi. Kısa sürede Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Ancak geçen yaz görev yeri değiştirildi. Tekin ise bu duruma tepkisini yarışına katılarak gösterdi. Pazaryeri Belediyesi için mücadele eden Zekiye Tekin, bağımsız aday olarak seçime girdi.
Sokak sokak gezerek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Tekin, seçimlerde bin 596 oy alarak belediye başkanı seçildi. Yeniden aday olan ve iki dönemdir Pazaryeri Belediye Başkanı olan Muzaffer Yalçın ise bin 19 oy alabildi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi olan Zekiye Tekin, henüz mazbatayı almamasına rağmen ilçe halkının kutlamalarını kabul etti.



Sekreter olarak girdiği belediyeye başkan olan Zekiye Tekin, "Halkın sevgisini boşa çıkarmayacağım" dedi.

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