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Kebapçıya ceza Terim'e af

Kebapçıya ceza Terim'e af
Galatasaray Teknik Direktörü 'in 'dan Alaçatı'ya gidip mekanını bastığı , 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçundan 1 yıl 8 ay, 'tehdit' suçundan 6 ay hapisle cezalandırıldı. Çeşme 2. 'nde görülen duruşmada sanık Aydoğdu ve taraf avukatları hazır bulundu. Terim, duruşmaya katılmadı. Terim'in kişisel bilgilerini basın mensuplarına verdiğine ilişkin suçlamayı kabul etmeyen Aydoğdu, ifade tutanağı olan o belgede kendisinin de bilgilerinin olduğunu söyleyerek, "Eğer gazetecilere bu belgeleri vermiş olsaydım, bunu inkar etmezdim. Bu suçtan beraatimi istiyorum. Sonuçta gece yarısı Terim tarafından işyerim basıldı. Savcı, işyerimin halka açık bir yer olduğu için burada bir suç unsuru görmemiş. Olay nedeniyle sürekli duruşmalara gittim, geldim. Mağdurum" dedi.

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