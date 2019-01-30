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'de isyan var: " o gecenin diyetini ödüyor"

, örgütünü dinlemedi. Darbe gecesini evinde geçirdiği 'nu Bakırköy'den tekrar aday gösterdi.

Evi mahkum
, terör örgütü 'nın siyasi uzantılarıyla gizli ittifaka girdi. Teşkilatın istekleri yerine getirilmedi. Bazı ilçelerde 'ye yakın isimler tercih edildi. İstifalar peşpeşe geldi.

KILIÇDAROĞLU KAFTANCIOĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ
Fakat , kimseyi dinlemedi. Darbe gecesi evine sığındığı 'nu da Bakırköy'den aday gösterdi. Örgüt, isyan etti: Eli mahkum, o gecenin diyetini ödüyor.




Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da kaçtı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığındı. Halk sokakta savaşırken o darbecileri TV'den izleyerek sabahladı.


MEVLÜT YÜKSEL

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