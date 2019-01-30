CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarıyla gizli ittifaka girdi. Teşkilatın istekleri yerine getirilmedi. Bazı ilçelerde HDP'ye yakın isimler tercih edildi. İstifalar peşpeşe geldi.
KILIÇDAROĞLU KAFTANCIOĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ
Fakat Kılıçdaroğlu, kimseyi dinlemedi. Darbe gecesi evine sığındığı Bülent Kerimoğlu'nu da Bakırköy'den aday gösterdi. Örgüt, isyan etti: Eli mahkum, o gecenin diyetini ödüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da kaçtı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığındı. Halk sokakta savaşırken o darbecileri TV'den izleyerek sabahladı.
MEVLÜT YÜKSEL
KILIÇDAROĞLU KAFTANCIOĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ
Fakat Kılıçdaroğlu, kimseyi dinlemedi. Darbe gecesi evine sığındığı Bülent Kerimoğlu'nu da Bakırköy'den aday gösterdi. Örgüt, isyan etti: Eli mahkum, o gecenin diyetini ödüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da kaçtı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığındı. Halk sokakta savaşırken o darbecileri TV'den izleyerek sabahladı.
MEVLÜT YÜKSEL
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