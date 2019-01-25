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Cevapsız arama!

’de, bir kadın yolcunun cep telefonu çalındı. Herkes birbirinin üzerini aradı. Cihaz, bulunamadı.

Cevapsız arama!
Yolcunun cep telefonu çalındı, ortalık karıştı. Akılalmaz olay dün 'de yaşandı. Çiftecevizler durağından otobüse binen bir kadın, cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Kendi numarasını aradı ancak kapalıydı. Durumu şoföre bildirdi. Polis gelene kadar kimsenin inip binmesine müsaade etmedi. Ekipler, erkeklerin üzerini tek tek ararken, kadın yolcular da birbirlerinin üzerini aradı. Cep telefonu bulunamadı. Olay karakolda sonlandı. Bir kadın, "Üzerimi aradı, çantamı aradı ama çıkmadı. Ayakkabıma kadar çıkardım" diye konuştu.

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