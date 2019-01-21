İstanbul'da yaşayan Elif Ateş (55), yıllarca Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ebe olarak çalıştı. Her yıl binlerce çocuğun doğumunda yer aldı. Deneyimli ebe, 33 yıllık meslek hayatında bir ilki yaşadı. Öyle ki eline doğan Mehmet İleri (26) ve Kübra Sarı (27), aldıkları tıbbi sekreterlik eğitiminin ardından doğdukları Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde işe başladı. Doğumlarında bulunan ebe Ateş'in mesleki tecrübelerini dikkatle takip eden ikili, çok mutlu olduklarını açıkladı. Ateş ise duygularını şöyle anlattı: "Tek çocuğum var ama bu meslekle binlerce çocuğun ebe annesiyim"
Kübra Sarı, ebesi Elif Ateş ile birlikte çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi.
Gül KİREKLO
Kübra Sarı, ebesi Elif Ateş ile birlikte çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi.
Gül KİREKLO
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