Başkan Erdoğan: İlk 5’e gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti Belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçmen listelerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız" dedi. Ekonomik alandaki gelişmeleri anlatan Erdoğan şunları söyledi:
Döviz-faiz saldırısını bertaraf ettik. Cari açık son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir.
Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız. "2030 yılında ABD üçüncü sıraya düşecek, Türkiye beşinci sıraya yükselecek" diyen biz değiliz. Bunu İngilizler söylüyor.
Son ekonomik tuzak milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. Ya bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yapacağız. Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız.
Bize diz çöktürmek isteyenlerin hali ortada. Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz. Bizi kar kışa sürüklemek isteyenler bugün kendileri buna maruz kaldı.
Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
İngiliz bankası Standard Chartered analistleri tarafından yapılan araştırmaya göre, 2030'da Türkiye dünyanın en büyük beşinci ekonomisi arasına girecek. Bankanın raporuna göre 2030 yılında dünyanın en büyük beş ekonomisi sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Türkiye olacak. Türkiye, 9.1 trilyon dolarlık ekonomi ile Avrupa'nın en büyüğü haline gelecek.
Başkan Erdoğan'ı Kocaeli'de çocuklar karşıladı.
Türkiye hakkında yürütülen algı operasyonları ve karalama kampanyalarına set olmak için Türkiye'de eğitim alan gençler Başkan Tayyip Erdoğan'nın İslam dünyası ve ülkeleri için yaptıklarını dünyanın dört bir tarafından anlatmaya başladı. Kenya'da "Viva Erdoğan" (Çok Yaşa Erdoğan) yazılı tişörtler yeni moda oldu.
Döviz-faiz saldırısını bertaraf ettik. Cari açık son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir.
Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız. "2030 yılında ABD üçüncü sıraya düşecek, Türkiye beşinci sıraya yükselecek" diyen biz değiliz. Bunu İngilizler söylüyor.
Son ekonomik tuzak milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. Ya bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yapacağız. Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız.
Bize diz çöktürmek isteyenlerin hali ortada. Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz. Bizi kar kışa sürüklemek isteyenler bugün kendileri buna maruz kaldı.
Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
İngiliz bankası Standard Chartered analistleri tarafından yapılan araştırmaya göre, 2030'da Türkiye dünyanın en büyük beşinci ekonomisi arasına girecek. Bankanın raporuna göre 2030 yılında dünyanın en büyük beş ekonomisi sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Türkiye olacak. Türkiye, 9.1 trilyon dolarlık ekonomi ile Avrupa'nın en büyüğü haline gelecek.
Başkan Erdoğan'ı Kocaeli'de çocuklar karşıladı.
Türkiye hakkında yürütülen algı operasyonları ve karalama kampanyalarına set olmak için Türkiye'de eğitim alan gençler Başkan Tayyip Erdoğan'nın İslam dünyası ve ülkeleri için yaptıklarını dünyanın dört bir tarafından anlatmaya başladı. Kenya'da "Viva Erdoğan" (Çok Yaşa Erdoğan) yazılı tişörtler yeni moda oldu.
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