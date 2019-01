Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD'nin çekilme süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları canlı yayında yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Münbiç yol haritası başarılı bir şekilde uygulansaydı ve Fırat'ın doğusuna da uygulamaya başlasaydık bu gelişmeler olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini söyledikten sonra ABD çekilme kararı aldı. Hem çekilme kararı verecekseniz hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayacak ifadelerde bulunacaksınız. ABD geri vites yapmayı da öğrendi sanırım. Sahadakiler Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor. Trump iki defa çekileceğini söyledi. Pompeo'nun Trump'ın kararı kesin açıklaması önemli.

"BU SON DERECE YANDLIŞ BİR ÜSLUP"

Bu süreçte özellikle ABD'nin güvenlik birimleri, Başkan'ı bu kararından caydırmaya çalışıyor. Buna kılıf için 'Türkler, Kürtleri katletmesin' dediler, bu son derece yanlış bir üslup, biz muhataplarımıza bu üsluptan rahatsız olduğumuzu söyledik.

Suriyeli Kürtler demek YPG/PKK demek değildir, Türkiye'deki Kürtler demek YPG/PKK demek değildir. Bunu hepsi çok iyi biliyoruz. Herkesten daha iyi Pompeo'nun bilmesi gerekiyor. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk. Bir terör örgütü var, bu terör örgütü bize yönelik tehdit oluşturuyor. ABD de bunlara destek veriyor. ABD insan hakları konusunda bu kadar hassas ise neden Ezidiler'den bahsetmiyor?

Koskoca bir devletin NATO müttefikliğimize ve iş birliğimize rağmen bir terör örgütü destekleyici konuşması ve bahanelere sığınması doğru değildir. Bir devlet söz verdiği zaman, bu sözünde durmalıdır. Bir lider söz verdiği zaman, tutmalıdır.

"YPG/PKK'YA YÖNELİK OPERASYONUMUZ ABD'NİN ÇEKİLMESİNE BAĞLI DEĞİL"

Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil. Sahada çekilmemek için çalışanlar var. Önemli olan Trump'ın verdiği söz, koordinasyon başladı. ABD'ye her türlü lojistik destek vereceğimiz söyledik.

Süreçle ilgili muhataplarımızla görüşeceğiz. Bugün Pompeo ile telefonda görüşmeyi planlıyorum. Hem Pompeo'nun, hem Trump'ın Türkiye'ye gelme sözü var, karşılıklı ziyaretlerin olmasında fayda var.

YPG bugüne kadar herkesi kullanmaya çalıştı. Rejim de YPG'nin amacının ne olduğunu biliyor.

Terör örgütlerini İdlib'e biz getirmedik. Rejim terör örgütlerinin İdlib'e gitmesini bizzat sağladı. İdlib Mutabakatı'nda Ruslar'ın ya da rejimin bulunduğu bölgede taciz olmaması ve rejimin buraya saldırmaması var. Mutabakatın uygulanmasında zaman zaman aksaklıklar olabilir ama Ruslar da söylüyor mutabakat başarılı şekilde uygulanıyor. İdlib'de şiddetli çatışmaların durdurulması için gerekli adımlar atıldı.

Putin ve Erdoğan arasında iki görüşme planlanıyor. Birincisi Üçlü Zirve. Ruslar önümüzdeki haftalarda Üçlü Zirve'ye ev sahipliği yapmak istediğini bildirdiler. Tarihler üzerinde çalışılıyor. İkincisi Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilecek ikili zirve.

"ABD PATRİOT İÇİN İLK TEKLİFİNİ SUNDU"

ABD Patriot için ilk teklifini sundu. Bizim de bu sistemlere ihtiyacımız var. Ticarette Türkiye dayatmaları kabul etmez. Diğerini iptal et benden al dayatmasını kabul etmeyiz. ABD'li muhataplarımızla bu konuda her zaman şeffaf olduk. Vermiyorlarsa ben her yerden alabilirim.Bunu NATO Genel Sekreteri de söyledi. S-400 anlaşmasına kimsenin söz söyleme hakkı yok.

AB ile ilişkiler Romanya dönem başkanlığında daha pozitif olacaktır.

PKK sempatizanı olan bir raportörün raporundan beklentimiz yok. Kati Piri'den bahsediyorum. Piri özür diledi, dürüst davranmadığını söyledi.