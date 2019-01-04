Tarihi taşıma

Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Ilısu Barajı nedeniyle Batman'ın Hasankeyf İlçesi'ndeki tarihi eserlerin taşınmasına devam edildi. Daha önce tarihi köprü ve türbeler baraj gölü sahasından çıkartılırken, sıra 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirilen Süleyman Han Camii'nin 36 metre yüksekliğindeki minaresine geldi. Caminin bütün olarak taşınma imkanı bulunmadığı için minarenin taşları tek tek söküldü ve vinç yardımıyla indirildi. Taşlar numaralandırılarak paletler üzerinde Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki geçici koruma alanına taşındı. Sökülen taşların aslına uygun şekilde birleştirilme işlemleri de başlatıldı.