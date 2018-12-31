Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 70 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini veya sahiplerini bulacak. Sayısal makinelerde yeni yılın yeni bilet açılışının yapılabilmesi için 15.00'de başlayan Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde açıklanan sonuçları haberimizden canlı öğrenebilirsiniz. İşte 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı...
2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başladı. Sonuçlar açıklandığında anbean haberimizin içeriğine eklenecektir. Çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemleri için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Anlık olarak güncellenmektedir...
70 Milyon TL ikramiye kazanan numaralar
7 milyon TL ikramiye kazanan numaralar
1 milyon TL ikramiye kazanan numaralar
100 Bin TL ikramiye kazanan numaralar
10 bin TL ikramiye kazanan numaralar
5 bin TL ikramiye kazanan numaralar
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
400 TL ikramiye kazanan numaralar
300 TL ikramiye kazanan numaralar
200 TL ikramiye kazanan numaralar
140 TL ikramiye kazanan numaralar
70 (Amorti) TL ikramiye kazanan numaralar
70 bin (Teselli) TL ikramiye kazanan numaralar
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