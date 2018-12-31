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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 15:49

çekilişi canlı izle! 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! Tıkla, öğren...

2019 yılbaşı özel çekilişi başladı. Talih kuşu kime konacak? Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon TL olarak belirlendi. Büyük umutlarla biletlerini satın alanlar çekiliş sonuçlarına kilitlendi. Yılbaşı çekilişini canlı olarak takip ediyoruz. İkramiye bilgileri belirlendikçe haberimizin içeriğinde yer alacak. İşte 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama...

CANLI! Milli Piyango çekilişi başladı!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 70 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini veya sahiplerini bulacak. Sayısal makinelerde yeni yılın yeni bilet açılışının yapılabilmesi için 15.00'de başlayan Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde açıklanan sonuçları haberimizden canlı öğrenebilirsiniz. İşte 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı...

2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başladı. Sonuçlar açıklandığında anbean haberimizin içeriğine eklenecektir. Çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemleri için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Anlık olarak güncellenmektedir...

70 Milyon TL ikramiye kazanan numaralar

7 milyon TL ikramiye kazanan numaralar

1 milyon TL ikramiye kazanan numaralar

100 Bin TL ikramiye kazanan numaralar

10 bin TL ikramiye kazanan numaralar

5 bin TL ikramiye kazanan numaralar

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

400 TL ikramiye kazanan numaralar

300 TL ikramiye kazanan numaralar

200 TL ikramiye kazanan numaralar

140 TL ikramiye kazanan numaralar

70 (Amorti) TL ikramiye kazanan numaralar

70 bin (Teselli) TL ikramiye kazanan numaralar

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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